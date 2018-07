FPF faz homenagem à Chapecoense com jogadores de clubes paulistas

A Federação Paulista de Futebol (FPF) entrou na onda de solidariedade e apoio à Chapecoense após a tragédia que vitimou quase toda sua delegação na Colômbia. Nesta quinta-feira, quase 72 horas após o ocorrido, a entidade divulgou um vídeo com alguns dos principais jogadores dos clubes do estado que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

A filmagem é curta, com pouco menos de 40 segundos. Nos primeiros 10, estes jogadores aparecem com as camisas de suas respectivas equipes. Após a mensagem "unidos pela Chape", eles vestem o uniforme do clube catarinense. Sempre com a cor preta de fundo, representando o luto.

Com os dizeres "#ForçaChape", "O futebol paulista unido pela Chapecoense" e "#EsseÉoMeuJogo", o vídeo conta com as participações de Rodrigo Caio, do São Paulo, Lucas Lima e Gustavo Henrique, do Santos, Fernando Prass, do Palmeiras, Danilo, do Corinthians, e Wendel, da Ponte Preta.

Trata-se de mais uma das muitas homenagens vindas de todos os lugares do mundo à Chapecoense. Na madrugada da última segunda para terça, o avião que levava a delegação do clube e profissionais da imprensa para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana, em Medellín, caiu e deixou 71 mortos.