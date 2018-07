FPF implanta nova regra e anuncia a tabela do Paulistão

Pelo novo regulamento, o jogador que não receber seus salários até 15 dias depois do estipulado em contrato pode denunciar o clube no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). O tribunal então deve determinar um prazo para o pagamento, que, se não for cumprido, punirá o clube com a perda de três pontos por cada partida disputada de forma irregular.

"Só será punido quem fizer algo errado e isso é muito importante para o futebol. É algo justo. É um progresso para o futebol", afirmou o ex-jogador Juninho Paulista, agora administrador de futebol do Ituano.

Pelo acordado no Congresso Técnico, o Paulistão terá início no dia 21 de janeiro e vai seguir por quase cinco meses, até 13 de maio. A competição mais uma vez terá os 20 times jogando em turno único na primeira fase, com as oito equipes de melhor campanha avançando às quartas de final - quatro serão rebaixados. Esta fase e também a semifinal terão jogo único, na casa de quem tiver melhor campanha. A decisão acontece em ida e volta. Para ser campeão, um time terá que entrar em campo 23 vezes.

A reunião, encerrada com o hasteamento das bandeiras dos quatro clubes que subiram à Série A1 (XV de Piracicaba, Guarani, Catanduvense e Comercial), também definiu a tabela da competição. O primeiro clássico entre os grandes reúne Santos e Palmeiras, na quinta rodada.

Confira a primeira rodada:

XV de Piracicaba x Santos

Bragantino x Palmeiras

Corinthians x Mirassol

São Paulo x Botafogo

São Caetano x Ponte Preta

Portuguesa x Paulista

Guarani x Oeste

Catanduvense x Mogi Mirim

Comercial x Linense

Ituano x Americana