FPF interdita estádio da Vila Belmiro por falta de laudo; Santos nega problema

A Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou o estádio da Vila Belmiro, do Santos, por falta de um laudo do Corpo de Bombeiros (AVCB). A decisão foi publicada na tarde desta quinta-feira no site oficial da entidade. O clube da Baixada Santista, no entanto, não reconheceu o despacho.

Em nota, o clube afirmou que o estádio "segue normalmente com suas atividades". Ainda nesta quinta-feira, a Vila Belmiro foi o palco da partida entre Santos e Coritiba, pela Copa do Brasil Sub-17, vencida pelos donos da casa por 2 a 1. O jogo teve início uma hora antes da publicação da portaria da FPF.

Ainda por meio de nota, o Santos alega que solicitou a renovação do laudo no dia 17 de setembro, mas a vistoria do Corpo de Bombeiros teria sido feito apenas no último dia 7, uma quarta-feira. O clube afirmou que os ajustes solicitados estão sendo providenciados e que até a próxima terça, dia 13, tudo "deverá estar normalizado".

Sem se preocupar com os problemas extra-campo, o técnico Cuca comandou o treino do Santos nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, e fez vários testes na equipe que irá encarar a Chapecoense nesta segunda, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após aquecimento com bola, os atletas fizeram um treino tático e o treinador alternou os atletas no time titular durante a atividade. Na sequência, treinou finalizações.

Suspensos, o lateral-direito Victor Ferraz, o atacante Gabriel e o meia Diego Pituca são desfalques certos na partida contra a Chapecoense. O elenco do Santos volta aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, novamente no CT Rei Pelé.