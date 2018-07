FPF interdita Morumbi e Vila Belmiro para Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) interditou 14 estádios que serão utilizados na disputa do Campeonato Paulista de 2011, que começa no dia 15 de janeiro - entre eles estão o Morumbi, do São Paulo, e a Vila Belmiro, do Santos. De acordo com a entidade, as arenas descumprem determinações do Estatuto do Torcedor e estarão impedidas de receber jogos profissionais até a entrega de laudos exigidos por lei.

Desde novembro, a FPF tem um departamento apenas para acompanhar a situação dos estádios, aumentando a fiscalização para dar segurança ao torcedor. Além das 14 arenas que serão utilizadas durante a disputa do Paulistão, foram interditadas outras sete que receberão jogos das divisões inferiores do futebol de São Paulo em 2011.

Confira os 21 estádios interditados pela FPF:

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi) - São Paulo

Estádio Dr. Alfredo de Castilho - Bauru

Estádio Dr. Jaime Pinheiro de Ulhoa Cintra - Jundiaí

Estádio Moisés Lucarelli - Campinas

Estádio Municipal 1º de Maio - São Bernardo do Campo

Estádio Municipal Anacleto Campanella - São Caetano do Sul

Estádio Municipal Arena Barueri - Barueri

Estádio Municipal Bruno José Daniel - Santo André

Estádio Municipal dos Amaros - Itápolis

Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior - Itu

Estádio Municipal Eduardo José Farah - Presidente Prudente

Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista

Estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira - Mogi Mirim

Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) - Santos

Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães - Santa Bárbara D'Oeste

Estádio Brinco de Ouro da Princesa - Campinas

Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos - Ribeirão Preto

Estádio Municipal Barão de Serra Negra - Piracicaba

Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal - Marília

Estádio Municipal Frederico Dalmazo - Sertãozinho

Estádio Nicolau Alayon - São Paulo