FPF libera estádio do Catanduvense para o Paulistão

Técnicos da Rede Globo - emissora que detém os direitos de transmissão - estiveram no local acompanhados pelo supervisor de futebol Wagner Violim e deram o sinal verde para a população de Catanduva acompanhar seu clube pela primeira vez na elite do Estadual jogar em casa.

"As adequações foram todas atendidas e o estádio foi liberado pela emissora. Não só as transmissões da Rede Globo, mas também da Bandeirantes e Sportv poderão ser feitas diretamente do Estádio Sílvio Salles", afirmou Violim.

"As principais exigências foram com relação ao local para a instalação das duas câmeras de impedimento e a colocação de uma câmera central distante dos torcedores. Uma terceira câmera externa ao estádio irá captar imagem panorâmica de nossa cidade. Com o nosso estádio liberado, peço aos torcedores que nos ajude comprando antecipadamente os pacotes de ingressos", emendou. O Catanduvense vai estrear em casa no Paulistão no dia 22 de janeiro, às 19h30, contra o Mogi Mirim.