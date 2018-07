FPF marca primeira semifinal da Copinha para o Jayme Cintra

Estádio que já recebeu partidas da Copa Libertadores, o Jayme Cintra, em Jundiaí, será o palco da primeira semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no domingo. O Paulista, time da cidade, fará uma semifinal inédita contra o Batatais, também do interior do Estado, em busca de voltar à decisão da Copinha 20 anos após um título histórico.

A escolha pelo Jayme Cintra já era aguardada pelo fato de o Paulista estar jogando a competição ali desde a primeira fase. Enquanto isso, o Batatais começou a Copinha em Cravinhos, cidade próxima, e nas quartas de final foi a Osasco para enfrentar o Botafogo. Apesar de o Batatais estar na Série A2 do Paulista, o estádio da cidade não foi escolhido como sede da Copinha.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) não informou ainda se cobrará ingressos para o duelo de domingo, às 10h. Campeão da Copinha em 1997, o Paulista está atualmente na terceira divisão do Campeonato Paulista. No torneio sub-20, ganhou seis jogos por 1 a 0 e só foi vazado no triunfo por 2 a 1 sobre o São Carlos.