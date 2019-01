FPF muda agenda de nove jogos do Paulistão, incluindo dois clássicos

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou nesta sexta-feira mudanças em datas e horários de nove partidas da primeira fase do Campeonato Paulista, incluindo dois clássicos. Só o Palmeiras teve quatro confrontos alterados.

"As mudanças ocorrem para atender grade de televisão, ajustar jogos do Santos de acordo com o compromisso do clube na primeira fase da Copa Sul-Americana, além de pedidos da Polícia Militar", diz trecho da nota publicada no site da entidade.

Uma das mudanças mais importantes aconteceu no Majestoso entre Corinthians e São Paulo, que estava marcado para um sábado (17/2) à noite, às 19h, e passou para o dia seguinte, pela manhã, às 11h, em Itaquera. Outro clássico que sofreu ajustes foi entre Palmeiras e Santos, inicialmente marcado para domingo (24/2) à tarde (17h). A nova data é sábado (23/2), às 19h, no Allianz Parque.

Confira todas as alterações anunciadas pela FPF na tabela:

Jogo 12 – 23/1/2019, quarta-feira

Palmeiras x Botafogo (São Paulo)

Alteração: de 21h30 para 21h

Jogo 17 – 26/1/2019, sábado

Guarani x Oeste (Campinas)

Alteração: de 16h para 19h

Jogo 18 – 27/1/2019, domingo

São Caetano x Palmeiras (São Caetano do Sul)

Alteração: de 11h para 17h

Jogo 27 – 30/1/2019, quarta-feira

Oeste x Palmeiras (Barueri)

Alteração: de 21h30 para 21h

Jogo 40 – 5/2/2019, terça-feira

Botafogo x São Caetano (Ribeirão Preto)

Alteração: de 21h30 para 19h15

Jogo 45 – 9/2/2019, sábado

Santos x Mirassol (São Paulo)

Alterações: de domingo, às 11h, em Santos, para sábado, às 17h, em São Paulo

Jogo 52 – 17/2/2019, domingo

Corinthians x São Paulo (São Paulo)

Alterações: de sábado, às 19h, para domingo, às 11h

Jogo 60 – 24/2/2019, domingo

São Paulo x Red Bull Brasil (São Paulo)

Alterações: de sábado, às 19h, para domingo, às 17h

Jogo 62 – 23/2/2019, sábado

Palmeiras x Santos (São Paulo)

Alterações: de domingo, às 17h, para sábado, às 19h