FPF muda data das quartas do Paulista, e Palmeiras decidirá na arena

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira a alteração de horários e datas de jogos das quartas de final do Campeonato Paulista. Por solicitação da Polícia Militar (PM), que alegou problemas de segurança na realização de partidas no domingo na grande São Paulo, a entidade antecipou a partida entre São Caetano e São Paulo, no Anacleto Campanella, para sábado.

Além disso, a FPF mudou também a rodada das partidas de volta. O encontro entre Palmeiras e Novorizontino estava marcado para terça-feira, no Pacaembu, e agora será realizado no dia seguinte, o que possibilita a partida ser realizada no Allianz Parque. A arena não poderia receber o confronto na data previamente agendada por estar reservada para um evento corporativo.

A remarcação do jogo do Palmeiras mexeu também com a realização do confronto de volta entre Corinthians e Bragantino. Da noite de quarta-feira, a partida foi transferida para o dia seguinte, na Arena Corinthians. As únicas equipes a não terem os compromissos remarcados foram Botafogo e Santos. O encontro de ida foi mantido para domingo, em Ribeirão Preto, com a volta para a Vila Belmiro.

As alterações atendem um pedido de PM de evitar possíveis brigas de torcedores na capital. A entidade entende que a realização de duas partidas na Grande São Paulo no mesmo dia oferece um risco à segurança pública pela possibilidade de encontros de organizadas em estações de transporte público.

Isso fez, por exemplo, Corinthians e São Paulo não atuarem no próximo domingo no Pacaembu e em São Caetano do Sul, respectivamente. Outra novidade foi Corinthians e Santos terem as partidas de volta remarcadas para dias diferentes. Essa medida serve para facilitar o deslocamento de efetivo de segurança para o litoral na quarta-feira.

A semifinal do Campeonato Paulista será realizada logo no fim de semana seguinte ao encerramento das quartas de final. O arbitral para a definição dos mandos de campo desta fase deve ser realizado na sexta-feira, na sede da FPF.

Jogos de ida

Sábado – 16h – São Caetano x São Paulo (Anacleto Campanella)

Sábado – 19h – Novorizontino x Palmeiras (Ismael de Biasi)

Domingo – 16h– Bragantino x Corinthians (Pacaembu)

Domingo – 19h30 – Botafogo x Santos (Santa Cruz)

Jogos de volta

Terça – 21h - São Paulo x São Caetano (Morumbi)

Quarta – 19h30 – Santos x Botafogo (Vila Belmiro)

Quarta – 21h45 – Palmeiras x Novorizontino (Allianz Parque)

Quinta – 20h – Corinthians x Bragantino (Arena Corinthians)