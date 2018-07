FPF anuncia mudança e clássico entre São Paulo e Palmeiras será às 11h

A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta segunda-feira a alteração do horário da partida entre São Paulo e Palmeiras. O jogo, que seria realizado no domingo, às 16h, no estádio do Pacaembu, foi antecipado para às 11h. A FPF confirmou a alteração ao Estado. A partida entre Botafogo-SP e Corinthians, também sofreu alteração e passou de sábado para domingo, às 16h.

A Polícia Militar (PM) pediu nesta segunda-feira à FPF a mudança de horário da partida para que não coincida com os protestos programados para a tarde de domingo contra a presidente Dilma Rousseff. O ato está marcado para começar às 15h30 na Avenida Paulista, nas proximidades do estádio do Pacaembu. No ano passado, manifestações parecidas também acarretaram a mudança de horário de jogos do futebol, também motivadas por pedidos da PM. Duas partidas do Palmeiras, contra o XV de Piracicaba, pelo Campeonato Paulista, e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, foram marcadas para as 11h no Allianz Parque.

A preocupação da PM é que se o jogo e a manifestação fossem mantidos no mesmo horário, ficaria difícil organizar o esquema de segurança para os dois eventos. "A solicitação de mudança de horário tem o objetivo de possibilitar o emprego preventivo deste efetivo policial em ambos os eventos, visando a garantia do direito à manifestação, ao lazer e à segurança pública", explicou a PM em nota enviada ao Estado.

O São Paulo, mandante da partida, definiu o Pacaembu como local do jogo por estar com o gramado do Morumbi em reforma até o fim deste mês. Antes de confirmar o estádio municipal como sede do clássico, a diretoria chegou a cogitar escolher a Arena Barueri como possível sede da partida.

Já o confronto entre Botafogo-SP e Corinthians mudou de data para atender a um pedido da TV Globo, que iria passar o clássico, mas com a alteração do horário do jogo, terá que alterar sua programação.