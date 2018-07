FPF pretende manter limite de 28 inscritos por time no Paulistão

Alvo de polêmica e reclamação no último Campeonato Paulista, o limite de 28 atletas inscritos por equipe deverá ser mantido em 2016. Pelo menos essa é a intenção que o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, levará aos dirigentes durante reunião com os clubes no próximo mês.

"Acho difícil mudar. Na minha opinião, não deveria mudar. Do jeito que está, é bom para os clubes", disse Bastos. Ao limitar a inscrição de apenas 28 atletas, a entidade garante a presença dos principais jogadores no Estadual, mas veta a utilização de muitos jovens talentos das categorias de base.

O técnico do Santos, Dorival Junior, em recente reunião com Bastos, o vice-presidente executivo da federação, Fernando Solleiro, e o vice-presidente do Departamento de Integração com Atletas, Mauro Silva, pediu a ampliação no número de inscritos, mas deixou o encontro na sede da FPF sem respostas.

"O Dorival fez essa solicitação ao Reinaldo e ao Fernando, mas essa decisão é da federação. Outros clubes fizeram reivindicações parecidas e, por enquanto, não está definido. Estão analisando", disse Mauro Silva.

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, não tem posição definida sobre o assunto. "Para o Palmeiras seria bom que ampliasse o número de inscritos porque poderíamos usar mais jogadores da base, mas tenho de pensar nos outros clubes também. Aumentando o número de inscritos crescem os custos. É uma situação que precisamos avaliar junto com todos os clubes envolvidos", disse.