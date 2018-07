FPF proíbe mais um corintiano que brigou em Brasília de entrar em estádios

SÃO PAULO - Após o Estado publicar nesta quarta-feira que Cleuter Barreto Barros participou da briga com torcedores do Vasco no último domingo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, baixou uma resolução que proíbe a entrada de Barros nos estádios do Estado durante 90 dias. Cleuter é sócio da Gaviões da Fiel e foi um dos 12 corintianos que estiveram presos na Bolívia acusados pela morte do jovem Kevin Espada - todos acabaram soltos por falta de provas.

A resolução entra em vigor a partir desta quarta-feira. Ou seja, Barros não poderá ir ao Pacaembu acompanhar a partida entre Corinthians e Luverdense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A Federação Paulista de Futebol já comunicou a Polícia Militar, a CBF e o Ministério Público de São Paulo para fiscalização e cumprimento da Resolução. Fotos feitas pelo Estado mostram Barros enfrentando policiais militares e vascaínos. Ele é atingido por spray de pimenta troca socos e pontapés. Barros pode ser enquadrado no artigo 41 do Estatuto do Torcedor, que prevê a exclusão dos estádios por até três anos de quem "promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos".

Na terça-feira, a Federação já havia proibido de entrar nos estádios de São Paulo por 90 dias os torcedores Leandro Silva de Oliveira e Raimundo César Faustino, também identificados participando da briga generalizada com torcedores do Vasco, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.