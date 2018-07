FPF proíbe presença de uniformizadas de Corinthians e Palmeiras nos estádios de São Paulo

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) agiu rápido e estabeleceu a suspensão das duas maiores torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras após o triste episódio que culminou na morte do torcedor André Alves Lezo, de 21 anos, ferido na cabeça por disparo de arma de fogo em confronto na avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó.

Segundo anunciou Margarette Barreto, delegada do DHPP, em seu facebook, Gaviões da Fiel e Mancha Alviverde não poderão entrar em jogos oficiais de seus respectivos times até que se concluam as investigações da briga de domingo, que, de acordo com a polícia militar, teve quase 500 torcedores envolvidos na briga na Inajar de Souza.

A determinação não é nova no futebol paulista. A mesma determinação já foi tomada em ocasiões passadas também por causa de confrontos de gangues rivais seguidoras de times grandes da cidade. A decisão só cabe para as partidas do Campeonato Paulista.