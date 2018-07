FPF promete lutar contra mudança das sedes dos clubes

"Isso tem de acabar", afirmou Del Nero. "Vou trabalhar por uma mudança na legislação para que isso não ocorra mais. A FPF não pode rebaixar um clube por causa disso [atualmente, a entidade cobra apenas uma multa em caso de mudança]. O Guará foi para Americana, que já tem o Rio Branco. Serão dois times. Temos de evitar essas coisas. O torcedor precisa ter raiz com os clubes de sua cidade."

As mudanças de sedes viraram moda no interior de São Paulo depois que o Grêmio Barueri deixou a cidade Barueri para atuar em Presidente Prudente, passando a ser o Grêmio Prudente. O Guaratinguetá seguiu o mesmo caminho, ao acertar ida para Americana. Quem também pode sair é o São Caetano, que está em atrito com a atual prefeitura por causa da lei de municipalização dos clubes.

"A FPF sempre está ao lado dos clubes. Fizemos um Paulistão diferente e atrativo para trazer o torcedor ao estádio. Agora não podemos deixar que essas mudanças continuem, porque não é bom para ninguém", afirmou Del Nero. "Volto a repetir que a criação de uma raiz com o torcedor fortalece as equipes do interior. É isso que tem de acontecer."