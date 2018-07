FPF quer o fim da troca de cidades entre os clubes do interior

SÃO PAULO - O presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo Del Nero, não quer mais saber da troca de sede por parte dos clubes do interior. Após a apresentação da fórmula de disputa do Campeonato Paulista 2011, o dirigente fez duras críticas ao Guaratinguetá, que jogará o Paulistão em Americana, cidade que conta com o tradicional Rio Branco, hoje na Série A-2.

"Isso tem de acabar", afirmou Del Nero. "Vou trabalhar por uma mudança na legislação para que isso não ocorra mais. A FPF não pode rebaixar um clube por causa disso [cobra apenas uma multa]. O Guará foi para Americana, que já tem o Rio Branco. Serão dois times... Temos de evitar essas coisas. O torcedor precisa ter raiz com os clubes de sua cidade."

As mudanças de sedes explodiram no interior de São Paulo depois que o Grêmio deixou Barueri para atuar em Presidente Prudente. O Guará seguiu o caminho no acerto com Americana. Quem também pode sair é o São Caetano, que está em atrito com a atual prefeitura por causa da lei de municipalização dos clubes.

"A FPF sempre está ao lado dos clubes. Fizemos um Paulistão diferente e atrativo para trazer o torcedor ao estádio. Agora não podemos deixar que essas mudanças continuem, porque não é bom para ninguém", afirmou Del Nero. "Volto a repetir que a criação de uma raiz com o torcedor fortalece as equipes do interior. É isso que tem de acontecer."

O novo Paulistão classificará oito equipes para a disputa das quartas de final, ao invés de quatro, como aconteceu nos últimos anos. O torneio começará no dia 16 de janeiro. Linense, São Bernardo, Guaratinguetá (com o nome de Americana) e Noroeste estarão na elite por terem conquistado a vaga na A-2.