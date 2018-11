FPF revela tabela do Paulistão e campeão Corinthians estreia contra o São Caetano

A tabela completa do Paulistão de 2019 foi divulgada nesta quarta-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que revelou que o Corinthians, atual bicampeão estadual, abrirá a sua campanha no final de semana dos dias 20 e 21 de janeiro, contra o São Caetano, em casa.

Superado pelos corintianos na decisão deste ano, o Palmeiras vai estrear contra o Red Bull Brasil, como visitante, enquanto São Paulo e Santos atuarão como mandantes diante de Mirassol e Ferroviária, respectivamente, nesta rodada inaugural da competição.

Já o primeiro clássico da próxima edição do Estadual ocorrerá já na terceira rodada da primeira fase, marcada para ocorrer nos dias 27 e 28 de janeiro, quando o Santos jogará em casa diante do São Paulo, ainda em local a ser confirmado pela FPF.

Finalistas do Paulistão deste ano, Palmeiras e Corinthians vão se reencontrar na competição na quinta rodada, no final de semana dos dias 2 e 3 de fevereiro, no Allianz Parque, onde os corintianos ficaram com o bicampeonato estadual com uma vitória nos pênaltis sobre o arquirrival no confronto de volta da decisão de 2018.

E para a sétima rodada foi agendado o terceiro clássico desta próxima edição do Campeonato Paulista. Em duelo que ocorrerá em 16 ou 17 de fevereiro, o Corinthians receberá o São Paulo em sua arena, mesmo local em que também eliminou o adversário nas disputas por pênaltis nas semifinais do último Paulistão.

Pelo jornada seguinte da competição, em 23 ou 24 de fevereiro, o Palmeiras pegará o Santos, mais uma vez atuando em casa, em seu segundo clássico na primeira fase. E o time santista terá de encarar outro velho rival como visitante na décima rodada, na qual medirá forças com o Corinthians em Itaquera em 9 ou 10 de março.

O clássico derradeiro da primeira fase ocorrerá na 11ª e penúltima rodada, em 16 ou 17 de março, quando o São Paulo receberá o Palmeiras no Morumbi. No dia 20, a jornada final deste estágio da competição terá o Corinthians encarando o Ituano em Itu, o time palmeirense atuando em casa contra a Ponte Preta, o Santos visitando o Botafogo em Ribeirão Preto e o São Paulo enfrentando o São Caetano no ABC.

Os confrontos das quartas de final foram marcados para os dias 24 e 31 de março, enquanto as semifinais ocorrerão em 3 e 7 de abril. Já os duelos válidos pela grande decisão estão confirmados para 14 e 21 de abril.

Ao divulgar a tabela, a FPF lembrou que as datas, horários e locais exatos dos jogos ainda serão definidos, conforme solicitação das TVs, sendo que vale lembrar que esta edição do Paulistão contará pela primeira vez com a utilização da arbitragem de vídeo (VAR), que será colocada em prática a partir das quartas de final.

Confira os jogos da primeira rodada do Paulistão de 2019:

Corinthians x São Caetano

Red Bull Brasil x Palmeiras

São Paulo x Mirassol

Santos x Ferroviária

Bragantino x Guarani

Ituano x Novorizontino

Ponte Preta x Oeste

Botafogo x São Bento