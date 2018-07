FPF tem melhores do Paulistão, com maioria de Santos e Palmeiras

A Federação Paulista de Futebol já tem sua lista dos melhores jogadores do Estadual, cuja decisão está marcada pera esse domingo, na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras. Os finalistas colocaram alguns de seus jogadores na relação divulgada pela FPF, com a participação e votação de jornalistas do Estado de São Paulo.

A decepção na escolha ficou por conta da ausência de jogadores do São Paulo, um dos quatro semifinalistas da disputa. Nenhum atleta do Morumbi foi lembrado. O time perdeu vaga para o Santos na final, e quase ficou fora também da fase de grupos da Libertadores, classificando-se na última partida, diante do Corinthians.

O próprio time de Tite, sensação do começo da temporada, teve apenas dois lembrados: o lateral Fagner e o zagueiro Gil, que também tem frequentado a seleção brasileira de Dunga. Veja a lista dos escolhidos:

Goleiro: Fernando Prass (Palmeiras)

Lateral direito: Fagner (Corinthians)

Zagueiro: Gil (Corinthians)

Zagueiro: David Braz (Santos)

Lateral esquerdo: Zé Roberto (Palmeiras)

Volante: Gabriel (Palmeiras)

Volante: Arouca (Palmeiras)

Meia: Robinho (Palmeiras)

Meia: Lucas Lima (Santos)

Atacante: Robinho (Santos)

Atacante: Ricardo Oliveira (Santos)

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Craque da Competição: Ricardo Oliveira (Santos)

Craque do Interior: Crislan (Penapolense)

Revelação do Campeonato: Rafael Longuine (Osasco Audax)