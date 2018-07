FPF veta organizadas de Ponte e Guarani em São Paulo

Torcida Jovem e Serponte, da Ponte Preta, e Guerreiros da Tribo e Fúria Independente, do Guarani, não poderão entrar nos estádios com uniformes, baterias, faixas e bandeirão nesta reta final do Paulistão. A punição poderá ser aplicada também na Série B e na Série A do Campeonato Brasileiro.

Esta é mais uma saída para diminuir o "clima de guerra" que foi instalado na cidade após a morte do torcedor do Guarani Anderson Ferreira, 28 anos. Integrante da Fúria Independente, ele foi morto após uma briga generalizada entre organizadas dos dois rivais, depois de um torneio envolvendo as categorias de base dos clubes, na última quinta-feira, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Desde então, um ambiente de tensão envolveu os preparativos para o clássico. O presidente do Guarani, Marcelo Mingone, queria que o confronto fosse realizado fora da cidade de Campinas e com os portões fechados, mas a Polícia Militar garantiu a segurança dos torcedores. Vale lembrar que os torcedores bugrinos terão direito a apenas 986 ingressos, 5% da carga total, conforme determinado pelo MP.

Nos últimos dias, as investigações em torno dos responsáveis pela briga entre as torcidas se intensificaram. No final da tarde de quarta-feira, a Polícia Militar invadiu a sede da Fúria Independente e prendeu 35 pessoas que estavam no local para averiguação. Foram encontrados pedaços de madeira e barras de ferro, que seriam utilizadas em uma possível vingança.

Mesmo assim, no final da noite foram verificados choques entre torcedores numa avenida da área central. Não houve vítima grave nem registro de prisão. Ainda à noite, houve registro de um grupo de 20 torcedores do Guarani que atiraram pedras em veículos que transportavam torcedores do rival, após a vitória sobre o Sapucaiense-RS, por 5 a 2, pela Copa do Brasil. Ninguém foi preso.

Nesta quinta-feira pela manhã, a Polícia Civil invadiu a sede da Torcida Jovem, da Ponte Preta, para investigar sobre a morte de Anderson Ferreira e prendeu três pessoas. Foram encontrados pés de cama e pedaços de madeira. Fichas de inscrição dos membros da torcida e dois computadores também foram levados para averiguação, porque a briga fatal teria sido marcada pela internet.