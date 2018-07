França abre Mundial Sub-20 com vitória; Equador e EUA empatam em jogo de 6 gols

A seleção da França estreou com vitória na Copa do Mundo Sub-20 nesta segunda-feira. O time venceu Honduras por 3 a 0 na primeira rodada do Grupo E do torneio disputado na Coreia do Sul sob chancela da Fifa. Augustin, Harit e Terrier marcaram pela seleção francesa.

Pelo mesmo grupo, Vietnã e Nova Zelândia ficaram no 0 a 0, também nesta segunda. O jogo marcou a primeira participação da seleção vietnamita em uma competição de futebol da Fifa. No ano passado, a seleção do país foi até as oitavas do Mundial de Futsal da entidade, realizado na Colômbia.

As seleções voltam a campo na próxima quinta-feira, para a segunda rodada do Grupo E. A França joga contra o Vietnã às 5h (horário de Brasília), enquanto a Nova Zelândia encara Honduras às 8h.

Pelo Grupo F, as redes balançaram seis vezes na partida entre Equador e Estados Unidos, também nesta segunda-feira. As seleções empataram por 3 a 3, com gols de Lino e Cabezas, que marcou duas vezes, para a equipe sul-americana; e De La Torre e Sargent, que também fez dois, para os Estados Unidos.

O time do Equador fez 2 a 0 em menos de dez minutos de jogo e levava vantagem de 3 a 2 até os 49 minutos do segundo tempo, quando De La Torre, da seleção norte-americana, deixou tudo igual.

Também pelo Grupo F nesta segunda, a seleção de Senegal superou a Arábia Saudita por 2 a 0, com gols de Niane e Cavin, e assim terminou esta primeira rodada na liderança, com três pontos. Na próxima quinta-feira, o time enfrenta o Equador pela segunda rodada do grupo, às 5h, enquanto Senegal encara a seleção dos Estados Unidos, às 8h.

O torneio realizado na Coreia do Sul segue com mais quatro jogos nesta terça-feira. Pela segunda rodada do Grupo A, a Inglaterra enfrenta Guiné às 5h, antes de a Argentina encarar os anfitriões às 8h. Na primeira rodada desta chave, os ingleses bateram os argentinos por 3 a 0, enquanto os sul-coreanos venceram Guiné pelo mesmo placar.

Já pelo Grupo B, a Venezuela enfrenta Vanuatu, às 5h, após ter surpreendido a Alemanha com uma vitória por 2 a 0 na estreia. Em seguida, às 8h, os alemães buscarão a reabilitação diante do México, que na primeira rodada superou Vanuatu por 3 a 2.

A Copa do Mundo Sub-20 de 2017 teve início no último sábado sem a presença do Brasil, que ficou de fora após campanha decepcionante no Sul-Americano da categoria.