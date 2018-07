França ainda não está pronta para Copa, afirma Deschamps

PARIS - A seleção francesa pode ter conquistado uma vitória por 4 x 0 sobre a Noruega em um amistoso no Stade de France na terça-feira, mas mesmo assim o técnico Didier Deschamps insistiu que sua equipe não está pronta para a Copa do Mundo.

Com o meia-atacante Franck Ribéry afastado e o atacante do Real Madrid Karim Benzema ainda sem se juntar à equipe após vencer a Liga dos Campeões no sábado, Mathieu Valbuena ajudou a França a fazer três gols - inclusive dois marcados por Olivier Giroud.

“Foi bom, o estádio estava cheio, trabalhamos bem toda a semana”, disse Deschamps a repórteres. “Estamos determinados e colocamos intensidade no jogo, mas não é tão simples. Após um bom começo, tivemos menos posse de bola após 20 minutos. Após o intervalo, retomamos nosso domínio.”

A França enfrenta Honduras, Equador e Suíça pelo Grupo E da Copa. “Ainda não estamos prontos, mas há um desejo coletivo. Não podemos estar 100 por cento agora. A coisa mais importante é dar tudo no dia da partida”, acrescentou o técnico. “Ainda temos duas semanas para nos preparar”.

A França continuará sua preparação, primeiro em um amistoso contra o Paraguai no domingo e depois contra a Jamaica, uma semana depois. Ambos os jogos serão na França.