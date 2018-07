França anuncia sedes da Eurocopa de 2016

PARIS - A Federação Francesa de Futebol definiu as nove cidades que receberão as partidas da Eurocopa de 2016. Bordeaux, Lens, Lille, Lyon, Marselha, Nancy, Nice, Paris e Saint-Denis foram escolhidas nesta sexta-feira. Já Saint-Etienne e Toulouse estão na lista reserva.

A cidade de Lens, localizada no norte da França, foi escolhida apesar de seu clube ter sido rebaixado para a segunda divisão nacional. nesta temporada. "Todas as propostas eram de muito elevado padrão, mas a escolha foi muito clara e decidida na primeira rodada de votação", disse Fernand Duchaussoy, presidente da Federação francesa.

Lyon foi incluída apesar de problemas legais envolvendo a construção de um novo estádio na cidade. Quatro novos estádios, nas cidades de Bordeaux, Lille, Lyon e Nice, serão construídos para a competição. A Eurocopa de 2016 terá a disputa de 51 partidas, na primeira vez que o torneio continental reunirá 24 seleções. A França derrotou, no ano passado, Turquia e Itália no processo de escolha da sede do torneio.

A Espanha foi campeã da Eurocopa de 2008, com uma vitória sobre a Alemanha na decisão do torneio realizado na Áustria e na Suíça. Em 2012, a competição acontecerá na Polônia e na Ucrânia.