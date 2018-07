França atualiza lista de pré-convocados à Copa

O técnico da seleção francesa, Raymond Domenech, anunciou hoje uma lista atualizada dos pré-convocados à Copa do Mundo da África do Sul, agora com 24 jogadores.

Da lista anterior, de 30 jogadores, foram descartados Hatem Ben Arfa, Adil Rami, Rod Fanni, Mickaël Landreau, Yann M'vila e Jimmy Briand.

Até o fim do mês, o técnico deverá retirar ainda mais um jogador da lista oficial de convocação, para totalizar 23 jogadores. A França está no Grupo A da Copa, no qual enfrentará na primeira fase a anfitriã África do Sul, México e Uruguai.

Pré-convocados:

Goleiros: Hugo Lloris (Lyon/FRA), Steve Mandanda (Olympique de Marselha/FRA), Cédric Carrasso (Bordeaux/FRA).

Defesa: William Gallas (Arsenal/ING), Éric Abidal (Barcelona/ESP), Bacary Sagna (Arsenal/ING), Patrice Evra (Manchester United/ING), Gaël Clichy (Arsenal/ING), Marc Planus (Bordeaux/FRA), Anthony Réveillère (Lyon/FRA), Sébastien Squillaci (Sevilla/ESP).

Meio-campo: Abou Diaby (Arsenal/ING), Alou Diarra (Bordeaux/FRA), Lassana Diarra (Real Madrid/ESP), Yoann Gourcuff (Bordeaux/FRA), Florent Malouda (Chelsea/ING), Jérémy Toulalan (Lyon/FRA).

Ataque: Nicolas Anelka (Chelsea/ING), Djibril Cissé (Panathinaikos/GRE), André-Pierre Gignac (Toulouse/FRA), Sidney Govou (Lyon/FRA), Thierry Henry (Barcelona/ESP), Franck Ribéry (Bayern de Munique/ALE), Mathieu Valbuna (Olympique de Marselha/FRA).