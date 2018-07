França bate Armênia por 3 a 0 e mantém boa fase pós-Copa do Mundo

A França de Didier Deschamps mantém a invencibilidade após a Copa do Mundo. Nesta terça-feira, a seleção francesa não encontrou resistências para vencer a Armênia por 3 a 0, em jogo amistoso, fora de casa, na cidade de Yerevan. Desde a eliminação nas quartas de final do Mundial, a França já havia vencido Espanha e Portugal e empatado com a Sérvia.

Sede da Euro/2016, a França não precisa jogar as Eliminatórias. Assim, ela é parte virtual do Grupo I, enfrentando, nas datas Fifa, os times contra os quais ela teria que jogar se fizesse parte desta chave, que só tem outros cinco times. Estivesse inscrita, seria líder, com sete pontos.

Nesta terça, a equipe ainda foi beneficiada pela ausência do machucado Mkhitaryan, atacante do Borussia Dortmund que desfalcou a Armênia. Do outro lado, Gignac, artilheiro do Francês pelo Olympique de Marselha, foi escalado como titular do ataque no lugar de Benzema, poupado.

Gignac, que não jogava pela seleção há um ano, fez o segundo dos franceses, de pênalti, na segunda etapa. Antes, no primeiro tempo, Rémy havia aberto o placar. No finalzinho, Griezmann deixou o dele.