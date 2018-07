França bate Inglaterra por 2 x 1 no estádio Wembley

Karim Benzema e Mathieu Valbuena colocaram os visitantes à frente, antes de Peter Crouch diminuir aos 41 minutos do segundo tempo, segundos depois de entrar em campo.

O primeiro gol aconteceu aos 16 minutos após ótima combinação de passes entre Florent Malouda e Benzema, que chutou perto da trave pelo lado esquerdo do campo.

O segundo gol também ilustrou a facilidade francesa na troca de passes. Bacary Sagna cruzou e Valbuena voleou, superando o goleiro Ben Foster aos 11 minutos da segunda etapa.

A Inglaterra, que contou com as estreias do atacante Andy Carroll e do meia Jordan Henderson entre os titulares, chegou a ser vaiada no intervalo.

A França foi eliminada na primeira fase do Mundial da África do Sul e a Inglaterra caiu nas oitavas de final.

(Reportagem de Mike Collett)