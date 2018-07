França bate Portugal em amistoso e mantém tabu de 40 anos

Não foi desta vez que Portugal voltou a vencer a França no futebol. Mesmo atuando em Lisboa, os portugueses caíram por 1 a 0 no amistoso realizado nesta sexta-feira, graças ao gol de Valbuena, e já estão há 40 anos sem bater o rival. A última vez que o triunfo aconteceu foi em 1975.

Desde que venceu por 2 a 0 em amistoso há 40 anos, Portugal já enfrentou a França em dez oportunidades e perdeu todas. Melhor para a França, que viu Valbuena sair do banco e marcar o único gol da partida desta sexta em bela cobrança de falta, já aos 40 minutos do segundo tempo.

As seleções se enfrentaram porque fariam parte do mesmo grupo das Eliminatórias para a Eurocopa do ano que vem. A França, no entanto, tem vaga garantida como país-sede e, por isso, tem enfrentado os adversários da chave I a cada data Fifa reservada para as Eliminatórias.

Na segunda-feira, a França volta a campo para pegar a Sérvia, em casa, em novo amistoso. Já Portugal volta suas atenções para as Eliminatórias. No mesmo dia, terá pela frente a Albânia, fora de casa.

Por este Grupo I, duas partidas aconteceram nesta sexta-feira. A Sérvia derrotou a Armênia em casa por 2 a 0, com gols de Hayrapetyan (contra) e Ljajic. Já a Dinamarca recebeu a Albânia e não passou de um empate por 0 a 0. Melhor para Portugal, que segue na liderança da chave com 12 pontos, seguido por Dinamarca e Albânia, com 11, Sérvia e Armênia, com um.