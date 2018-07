França concluirá investigação sobre racismo na terça

A ministra Chantal Jouanno convocou uma entrevista coletiva e adiantou que tais cotas para jogadores com dupla nacionalidade são "totalmente ilegais" caso sejam postas em vigor, como teria sido supostamente declarado pelos envolvidos, entre eles o técnico Laurent Blanc.

Campeão como jogador da Copa do Mundo de 1998, o treinador teria viajado nesta segunda-feira de Bordeaux a Paris para participar de uma audiência sobre o tema. As investigações foram iniciadas após o site noticioso Mediapart publicar trechos do que diz ser uma discussão entre Blanc e outros técnicos sobre jogadores franceses que poderiam defender outros países por terem dupla nacionalidade.