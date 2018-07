França condena dois torcedores ingleses por conflitos em Marselha

A Justiça francesa já começou a agir contra os hooligans que protagonizaram cenas de selvageria em Marselha antes do confronto entre Inglaterra e Rússia pela primeira rodada da Eurocopa. Nesta segunda-feira, dois dias depois dos mais graves conflitos, dois torcedores ingleses foram condenados.

Um dos torcedores recebeu três meses de prisão. O outro, Alex Booth, um jovem que completou 20 anos detido em uma carceragem de Marselha, foi condenado a dois meses de prisão. Seu pai classificou a punição como uma "desgraça".

Na opinião do pai do garoto, que não foi nomeado pela agência de notícias The Associated Press, "uma criança pobre como Alex foi feita de bode expiatório" pelos franceses. Ele ainda cobrou que a França deve procurar pelos "verdadeiros culpados".

Mais cedo, a polícia de Marselha disse que cerca de 150 hooligans russos "altamente treinados" foram os responsáveis pelas brigas que tomaram as ruas de Marselha no sábado. Nenhum deles foi preso.