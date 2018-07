França confirma amistoso em casa contra a Inglaterra em junho de 2017

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou oficialmente nesta quarta-feira que agendou um amistoso da seleção do país contra a Inglaterra para o dia 13 de junho de 2017, no Stade de France, em Saint-Denis, na Grande Paris.

O confronto irá acontecerá pouco depois de ingleses e franceses jogarem fora de casa pela sexta rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018. A França terá pela frente a Suécia em 9 de junho, na cidade de Estocolmo, enquanto a seleção inglesa encara no dia seguinte a Escócia, em Glasgow.

Atuando no grande palco do futebol francês que receberá o amistoso confirmado nesta quarta, a França foi derrotada na final da Eurocopa deste ano, em julho, quando caiu por 1 a 0 diante de Portugal e desperdiçou grande chance de faturar o título continental com o apoio de seus torcedores.

A última vez que franceses e ingleses se enfrentaram foi em novembro de 2015, quando a Inglaterra venceu por 2 a 0, no estádio de Wembley, em Londres. Já o último duelo entre as duas seleções no Stade France foi em março de 2008, quando a França ganhou por 1 a 0 da rival, que então teve David Beckham disputando seu 100º jogo pela equipe nacional.

No último dia 6, a França estreou nas Eliminatórias da Copa de 2018 com um empate por 0 a 0 com a Bielo-Rússia, fora de casa. Também longe de seus domínios, os ingleses abriram o qualificatório para o Mundial da Rússia com uma vitória por 1 a 0 sobre a Eslováquia, em 4 de setembro.