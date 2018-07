França confirma nomes e números de camisas para a Copa

PARIS - O técnico da seleção da França, Raymond Domenech, confirmou os nomes e os números das camisas dos 23 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo da África do Sul, entre eles o zagueiro William Gallas, após o corte do volante Lassana Diarra.

Diarra, que, foi cortado devido a problemas estomacais "imprevisíveis", poderia ser substituído por outro jogador, mas o treinador preferiu manter os 23 jogadores que já estavam concentrados.

O grupo estava com 24 nomes antes do corte do volante, pois Domenech esperava a evolução da situação de Gallas, que se recuperava de lesão.

Com a decisão de manter o grupo, a França tem apenas três volantes no elenco para a Copa: Jérémy Toulalan, Alou Diarra e Abou Diaby.

A confirmação dos 23 nomes foi comemorada por três jogadores em especial: os defensores Marc Planus, Sébastien Squillaci e Gaël Clichy, que estavam ameaçados de corte caso Gallas se recuperasse e não houvesse o problema de Lassana Diarra.

A Federação Francesa também confirmou os números das camisas dos 23 jogadores durante a Copa do Mundo.

NUMERAÇÃO DOS JOGADORES DA FRANÇA

1. Hugo Lloris (Lyon)

2. Bacary Sagna (Arsenal)

3. Eric Abidal (Barcelona)

4. Anthony Réveillère (Lyon)

5. William Gallas (Arsenal)

6. Marc Planus (Bordeaux)

7. Franck Ribéry (Bayern de Munique)

8. Yoann Gourcuff (Bordeaux)

9. Djibril Cissé (Panathinaikos)

10. Sydney Govou (Lyon)

11. André-Pierre Gignac (Toulouse)

12. Thierry Henry (Barcelona)

13. Patrice Evra (Manchester United)

14. Jérémy Toulalan (Lyon)

15. Florent Malouda (Chelsea)

16. Steve Mandanda (Olympique de Marselha)

17. Sébastien Squillaci (Sevilla)

18. Alou Diarra (Bordeaux)

19. Abou Diaby (Arsenal)

20. Mathieu Valbuena (Olympique de Marselha)

21. Nicolas Anelka (Chelsea)

22. Gaël Clichy (Arsenal)

23. Cédric Carrasso (Bordeaux)