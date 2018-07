França convoca Gignac pela 1ª vez após Copa de 2010

Esta foi a primeira convocação de Gignac desde a Copa do Mundo de 2010, quando jogadores da seleção da França se recusaram a treinar em protesto depois que o atacante Nicolas Anelka foi dispensado por insultar o então treinador Raymond Domenech.

Gignac começou bem esta temporada, fazendo gols em todos os três jogos do Campeonato Francês para ajudar o Olympique a liderar a competição. Deschamps se desentendeu com o atacante quando dirigiu o clube, entre 2009 e 2012. Porém, ele garantiu que tudo está esquecido.

Já o meia Jeremy Toulalan, do Monaco, que também não joga desde a Copa do Mundo de 2010, foi deixado novamente de fora da lista de convocados, mesmo que venha se destacando no começo desta temporada. "Ele ainda está muito afetado pelo que aconteceu(na África do Sul) , talvez afetado demais", disse Deschamps.

O meia Yohan Cabaye, quase sempre presente nas convocações, também ficou fora da lista. Para isso, pesou o seu conflito aberto com o Newcastle, pelo desejo de se transferir para o Arsenal. Assim, ele ainda não entrou em campo nesta temporada.

O técnico incluiu 25 nomes na lista, mais do que o usual, porque os meias Blaise

Matuidi e Paul Pogba estão suspensos do primeiro jogo, em 6 de setembro, contra a Geórgia, em Tbilisi. Quatro dias depois, a França vai encarar a Bielo-Rússia em Gomel. A seleção francesa ocupa a vice-liderança do Grupo I das Eliminatórias Europeias com 10 pontos, um a menos do que a Espanha.

Confira a lista de convocados da seleção francesa:

Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham/Inglaterra), Steve Mandanda (Olympique de Marselha), Mickael Landreau (Bastia).

Defensores: Eric Abidal (Monaco), Gael Clichy (Manchester City/Inglaterra), Mathieu Debuchy (Newcastle/Inglaterra), Patrice Evra (Manchester United/Inglaterra), Laurent Koscielny (Arsenal/Inglaterra), Eliaquim Mangala (Porto/Portugal), Adil Rami (Valencia/Espanha), Bacary Sagna (Arsenal/Inglaterra).

Meio-campistas: Etienne Capoue (Tottenham/Inglaterra), Clement Grenier (Lyon), Josuha

Guilavogui (Saint-Étienne), Geoffrey Kondogbia (Sevilla/Espanha), Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain), Paul Pogba (Juventus/Itália), Moussa Sissoko(Newcastle/Inglaterra).

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid/Espanha), Andre-Pierre Gignac (Olympique de Marselha), Olivier Giroud (Arsenal/Inglaterra), Samir Nasri (Manchester City/Inglaterra), Dimitri Payet (Olympique de Marselha), Franck Ribery (Bayern de Munique/Alemanha), Mathieu Valbuena (Olympique de Marselha).