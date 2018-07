França convoca volante do Lyon no lugar do lesionado Matuidi

Não foi apenas Lucas que se machucou na partida entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha. Nesta segunda-feira, a Federação Francesa de Futebol anunciou que o volante Blaise Matuidi sofreu fraturas no segundo e no terceiro metacarpo da mão direita na partida válida pelo Campeonato Francês e não enfrentará a Albânia, no dia 14 de novembro, e a Suécia, 18, em amistosos.

O anúncio foi feito após o departamento médico do Paris Saint-Germain entrar em contato com o médico da seleção, Franck Le Gall, para confirmar as lesões. Para o lugar do volante, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, já anunciou a convocação de Maxim Gonalons, do Lyon.

Matuidi é o segundo desfalque da França para as próximas partidas. No domingo, a federação já havia anunciado a convocação de Layvin Kurzawa, do Monaco, para atuar na vaga de Benoît Tremoulinas, que havia machucado o pé esquerdo no empate entre Sevilla e Levante, pelo Campeonato Espanhol.

Sede da Eurocopa de 2016, a França não está disputando as Eliminatórias da competição por já ter sua vaga garantida e se preparao para o torneio por meio de amistosos. Na próxima sexta-feira, a equipe recebe a Albânia, na cidade de Rennes, e no dia 18, encara a Suécia, no Estádio Velodrome, em Marselha.