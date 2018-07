França convoca zagueiro Kurt Zouma para amistosos

Com seguidas baixas por lesões, o técnico Didier Deschamps convocou nesta terça-feira o jovem zagueiro Kurt Zouma, do Chelsea, para reforçar a seleção francesa nos amistosos com a Albânia, na sexta, e a Suécia, na terça da próxima semana.

Zouma, de apenas 20 anos, chegou ao Chelsea nesta temporada vindo do Saint-Étienne. Mas jogou apenas cinco partidas pelo clube inglês até agora. Mesmo assim, foi convocado, em razão do desfalque do zagueiro Eliaquim Mangala - o jogador do Manchester City sofreu lesão na panturrilha.