França decide deportar 20 russos por brigas na Eurocopa; veja vídeos

Autoridades francesas vão deportar 20 homens russos no início da próxima semana pela participação em atos violentos que mancharam os primeiros dias da Eurocopa. Stephane Bouillon, prefeito para a região que inclui a cidade de Marselha, onde a pior ocorrência de violência na competição ocorreu, declarou nesta quinta que os homens, que não tiveram suas identidades reveladas, serão deportados na próxima segunda.

Bouillon declarou que eles são suspeitos de "participação em conflitos ligados à partida Inglaterra x Rússia, em 11 de junho, em Marselha" e estão atualmente em um centro de detenção.

Os torcedores estão entre os 43 russos detidos na última terça, após ônibus ser parado pela polícia francesa perto da cidade de Mandelieu, em operação para identificar torcedores arruaceiros. A Uefa já disse às autoridades do futebol russo que sua equipe poderia ser expulsa da Eurocopa se houvesse repetição da violência que marcou o entorno do jogo do último sábado contra a Inglaterra, que incluiu a invasão do setor onde se concentrava a torcida adversária no estádio para iniciar uma briga generalizada.

A Inglaterra também foi advertida sobre o comportamento de seus torcedores, mas a participação da equipe na competição não está ameaçada nesse momento, embora a repetição de atos violentos levou a polícia francesa a utilizar gás lacrimogêneo para conter conflitos na última quarta. Embora torcedores ingleses em Lille tenham se envolvido na maior confusão da quarta, a Uefa disse que não há planos para uma reunião de emergência do seu comitê executivo para discutir qualquer punição ou alerta contra a Associação de Futebol da Inglaterra.

No início desta semana, a Uefa decidiu que Inglaterra e Rússia poderiam ser excluídas da competição se as cenas vistas em Marselha, local do confronto entre as duas seleções, voltassem a se repetir. "A Uefa lamenta os confrontos que ocorreram em Lille na noite passada", disse o organismo máximo do futebol europeu em um comunicado nesta quinta-feira. "As forças policiais fizeram várias detenções e foram rápidas para restaurar a ordem e manter a situação sob controle".

As autoridades de Lille disseram que a polícia fez 37 prisões e deteve 15 pessoas sob custódia. Esses números se juntam aos apresentados pelo Ministério do Interior da França sobre a primeira semana da Eurocopa, com 323 pessoas detidas, 196 presas, oito condenadas e 24 expulsas do país.