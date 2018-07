França deixa renovação com Blanc para depois da Euro

O presidente da FFF, Noel Le Graet, afirmou nesta quarta-feira que prefere esperar os resultados da Eurocopa antes de definir a permanência de Blanc na seleção. "Acredito que seja o mais razoável a ser feito", explicou o dirigente.

Blanc assumiu o comando da seleção logo depois do fracasso francês na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando o técnico Raymond Domenech foi demitido. Desde então, conseguiu alguns bons resultados, mas sofre com críticas.

Satisfeito com o trabalho, Blanc já revelou o desejo de permanecer no comando da seleção. Para isso, porém, ele dependerá do que acontecer na Eurocopa, quando a França enfrentará Ucrânia, Inglaterra e Suécia na primeira fase.