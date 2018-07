França deporta 20 torcedores russos após confrontos na Eurocopa

A França anunciou neste sábado a deportação de 20 torcedores russos acusados de atos de vandalismo e brigas. Segundo autoridades francesas, eles teriam se envolvido nos confrontos com ingleses e torcedores locais nas brigas que precederam a partida entre Inglaterra e Rússia, pelo Grupo B da Eurocopa.

De acordo com o prefeito de Marselha, Stephane Bouillon, os russos "participaram de escaramuças relacionadas ao jogo entre as duas seleções". A partida foi disputada no sábado passado, em Marselha, no sul da França.

Apesar da deportação, o líder dos torcedores já avisou que o grupo voltará ao país para assistir ao jogo da sua seleção contra o País de Gales, na segunda-feira. Ele garantiu o retorno porque os vistos dos fãs do time russo não foram cancelados pelas autoridades francesas.

"O que aconteceu conosco foi um completo ultraje", disse Alexander Shprygin, líder do grupo de torcedores russos. Em entrevista à agência Associated Press, ele afirmou que nenhum dos integrantes do grupo se envolveu em brigas e confusões

Shprygin é o chefe do Sindicato dos torcedores russos, que é ligado ao governo. Ele sofre acusações de defender ideias de extrema-direita e já admitiu ter publicado símbolos e conteúdo de extrema-direita na internet. Porém, nega que ele e o grupo sejam racistas.