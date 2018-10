França vence com gols de Griezmann e complica a Alemanha

Paris - No confronto entre as duas últimas campeãs do mundo, a França manteve a sua ótima fase após o título na Rússia e derrotou de virada a Alemanha por 2 a 1, nesta terça-feira, no Stade de France, em Saint Dennis (nos arredores de Paris), pelo Grupo 1 da Liga A (primeira divisão) da Liga das Nações. O resultado deixa os franceses perto da classificação à fase final da competição criada pela Uefa e afunda ainda mais os vencedores da Copa de 2014 na crise iniciada após a vexatória eliminação ainda na fase de grupos do Mundial.

Com dois gols do atacante Antoine Griezmann no segundo tempo - o primeiro de cabeça, aos 17 minutos, e o segundo em cobrança de pênalti, aos 35 -, a França superou o bom início de jogo da Alemanha, que havia aberto o placar com Toni Kroos na etapa inicial, aos 14, também de pênalti.

Com três jogos disputados, a França lidera o grupo com sete pontos e a Alemanha está na lanterna com apenas um - fruto do empate sem gols entre os países na estreia, em setembro, em Munique. A Holanda, com dois jogos, está em segundo com três pontos e jogará em novembro contra os franceses (em casa) e contra os alemães (como visitante).

Pelo regulamento, o líder da chave avançará à fase final do torneio e o lanterna será "rebaixado" para a Liga B (espécie de segunda divisão). Isso acontecerá com a Alemanha mesmo sem estar em campo no caso de a Holanda derrotar a França. Se isso não ocorrer, os alemães precisarão ganhar dos holandeses para seguirem na elite da competição.

OUTROS JOGOS

Pela Liga B, a Ucrânia se garantiu na fase final ao derrotar em casa a República Checa por 1 a 0 - gol de Ruslan Malinovsky. Com nove pontos em três jogos, os ucranianos não perderão mais a liderança do Grupo 1, pois os checos têm três pontos e apenas uma partida a fazer - contra a Eslováquia, lanterna ainda sem pontuar em dois jogos.

No Grupo 4, o País de Gales surpreendeu a Irlanda em Dublin e venceu por 1 a 0, com um gol de falta de Harry Wilson. Os galeses assumiram a liderança com seis pontos em três jogos, contra quatro da Dinamarca, que só jogou duas vezes até aqui. Os irlandeses são os lanternas com um.

Pela Liga C, os jogos desta terça-feira foram pelo Grupo 3. Em Oslo, a Noruega bateu a Bulgária por 1 a 0 e colocou os dois países com os mesmos nove pontos na liderança, após quatro rodadas. O Chipre empatou com a Eslovênia por 1 a 1, fora de casa, e é o terceiro com quatro. Os eslovenos estão na lanterna com um.

Na Liga D, o Grupo 1 teve a goleada do Casaquistão sobre Andorra por 4 a 0 e os 3 a 0 da Geórgia contra a Letônia como visitante. Já no Grupo 4, a Armênia goleou a Macedônia por 4 a 0 e Gibraltar repetiu o histórico feito da última sexta-feira e venceu pela segunda vez em sua história ai fazer 2 a 1 contra Liechtenstein, desta vez como mandante.