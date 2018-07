França e Espanha formam 'grupo da morte' nas eliminatórias europeias

RIO - Maior algoz do Brasil na história das Copas, a França terá trabalho para se classificar à Copa do Mundo de 2014 e tentar estragar a festa brasileira. A campeã do mundo de 1998 terá pela frente a Espanha no Grupo I das Eliminatórias da Uefa para o Mundial. De quebra, ainda enfrentará a Bielo-Rússia, time que venceu os franceses em setembro passado, no Stade de France, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2012. Em junho, os dois times empataram em 1 a 1, em Minsk.

Nas eliminatórias da Uefa, 53 seleções foram divididas em nove grupos. Classificam-se para a Copa do Mundo os campeões de cada chave, automaticamente. Os oito melhores segundos colocados disputam a repescagem, em quatro confrontos mata-mata.

Outra seleção importante a dar azar foi a Inglaterra, que terá Montenegro como adversário mais difícil no Grupo H. Os dois times também são rivais nas Eliminatórias da Eurocopa e empataram em 0 a 0, em pleno Wembley, outubro passado. As duas equipes dividem a liderança do grupo deles (também o G) na seletiva para o torneio continental. O grupo ainda terá Ucrânia e Polônia, que organizarão a próxima Euro.

Quem também repetirá duelo das Eliminatórias da Euro é a Alemanha, que reencontrará a Áustria, sua maior rival. O Grupo C ainda terá Suécia e Irlanda, seleções que vão bem em seus grupos na seletiva para o torneio continental. Itália, Dinamarca e República Checa também deverão travar uma batalha dura no Grupo B.

As três seleções de menor expressão que eram cabeça de chave deram sorte. A Croácia vai enfrentar Bélgica e Escócia no Grupo A. A Noruega terá pela frente Eslovênia e Suíça, enquanto a Grécia defrontará Eslováquia e Bósnia.