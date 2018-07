França e Holanda goleiam e dividem liderança em grupo das Eliminatórias

Após tropeços na abertura das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo, França e Holanda se reabilitaram nesta sexta-feira com goleadas em casa. As duas seleções venceram seus rivais - Bulgária e Bielo-Rússia, respectivamente - pelo mesmo placar, de 4 a 1, diante de suas torcidas. Pelo mesmo Grupo A, a Suécia venceu Luxemburgo por 1 a 0.

Com estes resultados, os três vencedores do dia reagiram na tabela do grupo. França e Holanda, ambos com quatro pontos, dividem agora a liderança da chave. A Suécia tem a mesma pontuação, mas vem logo abaixo por ter menor saldo de gols. A Bulgária, que liderava ao fim da primeira rodada, aparece agora em quarto lugar, com três pontos.

Jogando no Stade de France, em Saint-Denis, a França levou um susto no início da partida, quando Mihail Aleksandrov abriu o placar para a Bulgária logo aos 6 minutos, em cobrança de pênalti. Os visitantes, contudo, não foram além disso. A seleção francesa buscou a igualdade aos 22. Completando cruzamento da direita, Kevin Gameiro se antecipou ao marcador e cabeceou para as redes.

Apenas três minutos depois, Payet cruzou na área, Griezmann tentou desviar de cabeça, mas a bola entrou direto, vencendo o goleiro Vladislav Stoyanov. O terceiro gol veio antes do intervalo. Desta vez, Griezmann deixou sua marca, ao aproveitar vacilada do zagueiro, que entregou nos seus pés. O atacante ajeitou e bateu no canto esquerdo do goleiro búlgaro, aos 37.

No segundo tempo, em ritmo mais lento, apesar da festa da torcida, a França anotou o quarto gol. Aos 14 minutos, Gameiro marcou o quarto dos anfitriões e o seu segundo gol na partida.

Em Roterdã, no Stadion Feijenoord, a Holanda também se recuperou com goleada. Quincy Promes foi o nome da partida, ao marcar dois dos quatro gols holandeses. Ele abriu o placar aos 15 e ampliou aos 30 minutos da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, Aleksey Rios descontou para a Bielo-Rússia logo no primeiro minuto. Mas as esperanças dos visitantes acabaram aos 12 minutos, quando Davy Klaassen anotou o terceiro da equipe da casa. Vincent Janssen selou a vitória aos 19 minutos.

Na outra partida do Grupo A, a Suécia foi mais uma seleção a vencer, após tropeço na estreia. Para tanto, o time sueco precisou visitar Luxemburgo. E, fora de casa, venceu por 1 a 0, com gol de Mikael Lustig, aos 13 minutos do segundo tempo.