França e Peru se enfrentam na 1ª fase e podem pegar Argentina nas oitavas

Uma das favoritas ao título mundial na Copa de 2018, na Rússia, a seleção francesa vai enfrentar Peru, Austrália e Dinamarca pelo Grupo C na 1ª fase do torneio. A estreia da seleção de Didier Deschamps está marcada para o dia 16 de junho, no estádio de Kazan, contra os australianos. O sorteio foi realizado em Moscou nesta sexta-feira.

O Peru, de Ricardo Gareca, estreia contra a Dinamarca, também no dia 16, na Arena Mordovia. Na 2ª rodada, Peru e França se enfrentam em Ecaterimburgo, no dia 21. O primeiro colocado do grupo C enfrentará o segundo do Grupo D, que tem Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. O líder do D pega o vice do C na primeira fase de mata-mata, que acontecem dias 30 de junho e 1º de julho.

A França aposta numa nova geração de atletas que vem despertando otimismo da torcida do país, como os atacantes Mbappé e Griezmann. O meia Pogba e os volantes Kanté e Matuidi também são destaques do time de Deschamps.

Atual vice-campeã da Eurocopa, em 2016, derrotada por Portugal, a França vem de grandes oscilações nas últimas edições da Copa do Mundo. Após o título de 1998, em casa, foi eliminada na fase de grupos duas vezes, em 2002 e em 2010. Em 2006, foi à final e perdeu para a Itália e, no Brasil, em 2014, ficou nas quartas, derrotada pela campeã Alemanha.