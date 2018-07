França e Romênia abrem Euro e Itália cai no grupo da Bélgica

Em sorteio realizado em Paris, neste sábado, a Uefa definiu os seis grupos da Eurocopa 2016, que será disputada na França. E os favoritos escaparam de um confronto direto com a Itália logo nas primeiras rodadas desta fase. A seleção italiana enfrentará a cabeça de chave Bélgica no Grupo E da competição que será realizada entre 10 de junho e 10 de julho. A chave tem ainda a Irlanda e a Suécia, do craque Zlatan Ibrahimovic.

A posição da Itália nos grupos era a maior expectativa deste sorteio porque o tradicional time europeu ficou de fora da lista de cabeças de chave - definido pelo ranking da Uefa. Mas, mesmo assim, não houve a formação de um "grupo da morte", apesar do equilíbrio do grupo com italianos e belgas. Outra chave marcada pelo duelo parelho é a D, com Espanha, atual bicampeã, República Checa, Turquia e Croácia.

A França, que entrou na competição diretamente por ser sede, fará o jogo de abertura da Euro com a Romênia no dia 10 de junho, no Stade de France, em Saint-Denis. No Grupo A, o time anfitrião terá ainda Albânia e Suíça pela frente na primeira fase.

Atual campeã mundial, a Alemanha entrou no Grupo C, ao lado de Ucrânia, Polônia, do artilheiro Robert Lewandowski, e Irlanda do Norte. Já Portugal, de Cristiano Ronaldo, vai enfrentar Islândia, Áustria e Hungria.

A Eurocopa 2016 contará com 24 seleções, divididas em seis grupos. Desta fase inicial da competição, avançarão os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros, que disputarão inédita oitavas de final. A partir daí, a Euro passa a ser eliminatória, terminando em 10 de julho, também no Stade de France.

O evento deste sábado não contou com a presença do presidente da Uefa, Michel Platini. O francês ficou de fora do sorteio realizado em seu próprio país porque está proibido pela Fifa de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol. Ele foi suspenso pelo Comitê de Ética por 90 dias por causa da suspeita que cerca o pagamento que recebeu do presidente da Fifa, Joseph Blatter, em 2011.

O suíço pagou US$ 2 milhões ao francês como salário retroativo para pagar serviços que Platini teria prestado à Fifa como consultor entre os anos de 1998 e 2002. O valor não foi formalizado em contrato e não entrou nas finanças da entidade máxima do futebol. Platini chegou a recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), mas não teve sucesso ao tentar anular a suspensão.

Sem Platini, coube ao secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino, comandar o sorteio da Eurocopa neste sábado. Infantino é candidato à presidência da Fifa, em fevereiro, substituindo o suspenso Platini como candidato dos europeus no pleito. Se o francês for liberado para disputar as eleições, Infantino desistirá automaticamente.

Confira os grupos da Eurocopa 2016:

Grupo A: França, Romênia, Albânia e Suíça.

Grupo B: Inglaterra, Rússia, País de Gales e Eslováquia.

Grupo C: Alemanha, Ucrânia, Polônia e Irlanda do Norte.

Grupo D: Espanha, República Checa, Turquia e Croácia.

Grupo E: Bélgica, Itália, Irlanda e Suécia.

Grupo F: Portugal, Islândia, Áustria e Hungria.