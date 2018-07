França e Suíça se lançam ao ataque para evitar a Argentina

França e Suíça são apontadas como favoritas para ficar com as vagas no Grupo E da Copa do Mundo e fazem nesta sexta-feira o que pode ser o duelo que definirá a sorte de cada uma na chave. O vencedor ficará muito próximo de assegurar um lugar na próxima fase e tirará praticamente toda a pressão para a última rodada, jogando nos ombros do derrotado. Por isso, a tônica deve ser com os adversários buscando o ataque.

Garantir a primeira posição do grupo também pode ter alto valor futuro. Se as expectativas se confirmarem e a Argentina terminar o Grupo F na liderança, enfrentará o segundo do grupo E logo nas oitavas de final. Um confronto com uma das seleções apontadas como favoritas ao título não apetece nenhum dos dois lados, portanto quanto mais esse encontro puder ser postergado, melhor.

Engana-se quem acredita que o jogo colocará o poderio ofensivo francês contra uma muralha suíça. A seleção comandada por Ottmar Hitzfeld vive momento de transição e já não é caracterizada pela solidez defensiva. "Temos respeito um pelo outro e merecemos esse respeito porque o conquistamos", afirmou o treinador, que há quatro anos comanda um processo de reformulação e rejuvenescimento da equipe.

"Eles têm muitas qualidades, classificaram-se com facilidade nas Eliminatórias e vêm de resultados importantes. É importante olhar para quem forma essa seleção, não é à toa que são número 6 no ranking e cabeças de chave do nosso grupo. Vamos jogar contra um adversário de altíssima qualidade", elogiou o técnico da França, Didier Deschamps, que tem em Karim Benzema sua principal esperança de gols. O atacante marcou duas vezes contra Honduras, mas parece não assustar o rival. "Quando começar o jogo, ele será apenas mais um", avisou o zagueiro Steve Von Bergen.

SEM PISTAS

Os dois treinadores adotam o mistério para a partida, mas são baixas as chances de alguma surpresa de última hora. Pelo lado francês, Griezmann deve formar dupla de ataque com Benzema e Cabaye, que chegou a ser apontado como dúvida, está liberado. Já os suíços podem aparecer com Mehmedi e Seferovic, autores dos gols que garantiram a vitória sobre o Equador, nos lugares de Stocker e Drmic.

SUÍÇA x FRANÇA

SUÍÇA - Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen e Ricardo Rodriguez; Inler, Behrami, Mehmedi e Xhaka; Shaqiri e Seferovic. Técnico: Ottmar Hitzfeld.

FRANÇA - Lloris; Debuchy, Varane, Sakho e Evra; Cabaye, Matuidi, Pogba, Valbuena; Griezmann e Benzema. Técnico: Deschamps.

JUIZ - Bjorn Kuipers (HOL).

LOCAL - Fonte Nova

HORÁRIO - 16h

TRANSMISSÃO - Globo, Band, ESPN Brasil, Fox Sports, Bandsports e SporTV