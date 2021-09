França empata com a Bósnia e mantém liderança nas Eliminatórias da Copa

Dois empates por 1 a 1 foram registrados nos duelos entre França x Bósnia e Noruega x Holanda, nesta quarta-feira, nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do Catar.

Em Estrasburgo, os franceses, atuais campeões mundiais, pararam no bloqueio bósnio, que soube levar perigo no contra-ataque. O experiente atacante Dzeko abriu o placar, aos 36 minutos da etapa inicial, com um belo chute rasante de fora da área. A França foi empatar, logo depois, aos 40, com Antoine Griezmann, meio sem jeito, ao esbarrar na bola, após cobrança de escanteio.

A França voltou para a etapa final coma intenção de tentar a virada, mas a expulsão de Kounde, aos seis minutos, causou problemas táticas para a seleção da casa. Apesar do empate, a França continua tranquila na primeira colocação do Grupo D, com oito pontos. Em outro duelo da chave, Casaquistão (dois pontos) e Ucrânia (quatro) empataram por 2 a 2. Finlândia e Bósnia também têm dois pontos cada.

Em Oslo, pelo Grupo G, Noruega e Holanda fizeram um belo jogo, bastante movimentado e o empate foi o resultado mais justo. A seleção da casa apostou na força de Haaland, enquanto os visitantes concentraram seus ataques pelos flancos. E ambos tiveram sucesso.

A Noruega abriu o placar aos 20 minutos, com Haaland, que mostrou domínio de bola e ótima visão de jogo para marcar. Aos 37, Klaassen completou uma das inúmeras jogadas iniciadas pelas laterais do campo para empatar para os holandeses.

Outras duas partidas foram disputadas pelo Grupo G: Turquia 2 x 2 Montenegro e Letônia 3 x 1 Gibraltar. Com isso, a classificação mostra os turcos em primeiro, com oito pontos, seguidos por holandeses, montenegrinos e noruegueses, todos com sete. Letônia tem quatro e Gibraltar ainda não somou ponto.

OUTROS JOGOS

Três partidas foram disputadas pelo Grupo F: Dinamarca 2 x 0 Escócia, Ilhas Faroe 0 x 4 Israel e Moldávia 0 x 2 Áustria. A liderança é dos dinamarqueses com 12 pontos. Na Chave H, mais três duelos: Malta 3 x 0 Chipre, Rússia 0 x 0 Croácia e Eslovênia 1 x 1 Eslováquia. Rússia e Croácia, ambas com sete pontos, são as primeiras colocadas.