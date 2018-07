França empata com Bélgica e mantém série invicta

A última derrota foi para a Bielo-Rússia, em setembro do ano passado, mas a sequência de 17 jogos sem perder tem diversos resultados que deixaram a torcida enfurecida, como empates com Croácia, Bielo-Rússia e Romênia. Nas Eliminatórias da Eurocopa, só conseguiu a vaga direta porque sofreu para empatar com a Bósnia, em 1 a 1, em pleno Stade de France. Apesar da inconstância, a série tem vitórias sobre Inglaterra e Brasil.

Já a Inglaterra, que também sofreu nas Eliminatórias, vem fazendo as pazes com a sua torcida. Nesta terça-feira, venceu a Suécia, por 1 a 0, em Wembley, e chegou à sua segunda vitória seguida. No sábado, o time inglês venceu, no mesmo palco, a campeã mundial Espanha, por 1 a 0.

Apesar de Fábio Capello ter realizado diversos testes, a Inglaterra foi soberana sobre a Suécia, nesta terça-feira. O único gol do jogo, marcado por Barry, aos 22 minutos da primeira etapa, foi especial. Afinal, foi o gol de número 2.000 da história da seleção inglesa.