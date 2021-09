França empata de novo, mas lidera grupo nas Eliminatórias; Holanda goleia

Sem poder contar com o atacante Kylian Mbappé, a seleção da França voltou a empatar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Jogando em Kiev, na Ucrânia, o atual campeão mundial ficou no 1 a 1 com o anfitrião, neste sábado, mas segue líder do Grupo D. Pela mesma rodada, a Holanda goleou Montenegro por 4 a 0, em casa.

Em Kiev, o técnico Didier Deschamps não teve Mbappé, cortado da seleção após sentir dores na panturrilha após o empate com a Bósnia Herzegovina, na quarta-feira. Sem o atacante, o treinador compôs o trio ofensivo francês com Martial ao lado de Griezmann e Benzema. E foi Martial quem evitou a derrota ao marcar o gol de empate, aos 5 minutos do segundo tempo. O placar havia sido inaugurado por Mykola Shaparenko, aos 44 minutos da etapa inicial.

Foi o terceiro tropeço dos franceses em cinco jogos nestas Eliminatórias. Ainda sem perder, o time de Deschamps soma nove pontos e lidera a chave, embora a Finlândia ainda tenha chance de desbancar a França por ter cinco pontos e dois jogos a menos que o rival. Em segundo lugar, os finlandeses derrotaram o Casaquistão por 1 a 0, neste sábado, em casa.

O time ucraniano também tem cinco pontos, mas ocupa o terceiro lugar. A equipe ainda não venceu, mas tampouco perdeu na competição. Foram cinco empates seguidos até agora. A França volta a campo na terça-feira para enfrentar justamente a Finlândia, desta vez em casa.

Pelo equilibrado Grupo G, a seleção da Holanda segue sua perseguição à líder Turquia. Em casa, goleou Montenegro por 4 a 0, com dois gols de Memphis Depay, um deles de pênalti. Georginio Wijnaldum, reforço do Paris Saint-Germain, e Cody Gakpo marcaram os outros gols dos anfitriões.

Os holandeses chegaram aos 10 pontos, um atrás da Turquia, que fez 3 a 0 em Gibraltar, fora de casa, também neste sábado. Em terceiro lugar está a Noruega, com 10 pontos. Erling Braut Haaland, eleito o melhor atacante da última Liga dos Campeões, marcou de pênalti na vitória por 2 a 0 sobre a Letônia, fora de casa.

No Grupo A, a Sérvia aplicou 4 a 1 em Luxemburgo, em casa, e despontou na liderança, com os mesmos 10 pontos de Portugal, que não jogou pelas Eliminatórias neste sábado (veja abaixo). Irlanda e Azerbaijão empataram por 1 a 1.

Pelo Grupo F, a Dinamarca ampliou a vantagem na ponta ao vencer as Ilhas Faroé por 1 a 0, fora de casa. Tem agora 15 pontos, contra 10 do vice-líder Israel, que goleou a Áustria por 5 a 2. A Escócia bateu a Moldávia por 1 a 0.

O Grupo H teve a vitória da Rússia sobre o Chipre por 2 a 0, enquanto a Eslovênia superou Malta por 1 a 0. Pelo mesmo placar, a seleção croata bateu a Eslováquia, também neste sábado.

AMISTOSO DE PORTUGAL

Sem entrar em campo pelas Eliminatórias, a seleção portuguesa não desperdiçou a data e enfrentou Catar, anfitrião do Mundial de 2022, e venceu por 3 a 1, mesmo sem Cristiano Ronaldo em campo. O craque foi poupado. André Silva, Bruno Fernandes, de pênalti, e o meia brasileiro Otávio, naturalizado português resolveram para a seleção europeia. Foi a estreia do ex-jogador do Internacional.