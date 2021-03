França empata, mas Portugal e Bélgica vencem na estreia das Eliminatórias da Copa

A França, atual campeã mundial, só empatou, por 1 a 1, com a Ucrânia, nesta quarta-feira, em Paris, na estreia das Eliminatórias Europeias para a Copa do Catar. Já Portugal e Bélgica venceram, enquanto a Croácia perdeu e a República Checa obteve uma bela goleada fora de casa.

No Grupo D, os franceses decepcionaram, depois de abrirem o placar, aos 19 minutos com Antoine Griezmann. Um gol contra de Presnel Kimpembe, aos 12 da etapa final, garantiu um ponto importante para os ucranianos. No outro jogo da chave mais uma igualdade, mas por 2 a 2, entre Finlândia e Bósnia Herzegovina.

No Grupo A, Portugal e Sérvia conquistaram três pontos em jogos em casa. Cristiano Ronaldo não marcou desta vez, mas Maksim Medvedev se assustou com a presença do astro português na área e acabou tocando de peito para o próprio gol, aos 36 minutos do primeiro tempo no único gol da partida. Os sérvios também tiveram problemas diante da Irlanda do Norte, mas venceram por 3 a 2.

Com gols de De Bruyne, Hazard e Lukaku, a Bélgica bateu o País de Gales, por 3 a 1, em duelo válido pelo Grupo E, que tem a liderança da República Checa, após a goleada, por 6 a 2, imposta sobre a Estônia, com direito a três gols de Tomas Soucek, jogador do West Ham.

Já no Grupo G, a Turquia surpreendeu, ao vencer a Holanda, por 4 a 2, em Istambul, e divide o primeiro lugar com Noruega e Montenegro. Os noruegueses venceram fora de casa Gibraltar (3 a 0), enquanto os montenegrinos, também como visitantes, superaram a Letônia (2 a 1).

Fechando a rodada, a Croácia, atual vice-campeã mundial, perdeu para a Eslovênia, por 1 a 0, e a Rússia foi até Malta e ganhou por 3 a 1. No outro duelo da chave, Chipre e Eslováquia proporcionaram o único duelo sem gols.