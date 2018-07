França empata sem gols com a Suíça e garante o 1º lugar do Grupo A

A França ficou no empate sem gols com a Suíça neste domingo, em Lille, e garantiu a primeira colocação no Grupo A da Eurocopa. Depois de vencer os dois primeiros jogos mesmo sem apresentar um bom futebol, o time francês novamente não convenceu seus torcedores. Acertou três bolas na trave, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

O resultado levou a seleção anfitriã aos sete pontos, na liderança da chave. Os suíços também garantiram a vaga e terminaram a fase inicial em segundo lugar, com cinco. A Albânia venceu a Romênia por 1 a 0 também neste domingo, foi a três pontos e ainda tem chance de ficar com uma das vagas - classificam-se os quatro melhores terceiros colocados dos seis grupos.

O JOGO

O técnico Didier Deschamps optou por mexer novamente na escalação do time francês. Ele poupou o volante Kanté e o atacante Giroud, pendurados, e também deu descanso para o meio-campista Matuidi e o atacante Payet. Em compensação voltaram o atacante Griezmann e o volante Pogba.

Pogba começou inspirado e criou três boas chances antes da metade do primeiro tempo. Aos 11 minutos, ele arriscou de longe, o goleiro Sommer espalmou e a bola bateu no travessão antes de sair para escanteio. Na sequência, Coman errou chute, Pogba pegou a sobra e bateu cruzado para boa defesa do goleiro suíço. Aos 17, o volante avançou pela intermediária e mandou a bomba na trave.

Os suíços acertaram a marcação no meio de campo e dificultaram as ações de Pogba no restante da etapa inicial. Com isso, a França também diminuiu o ritmo. No segundo tempo, Pogba conseguiu escapar e tocou para Gignac, que tabelou com Griezmann e chutou para boa defesa de Sommer.

Com dificuldade para chutar a gol, Deschamps decidiu mexer na equipe e colocou Payet na vaga de Coman. Em sua primeira participação, o atacante quase fez um golaço. Sissoko avançou pela direita e cruzou. Payet apareceu pelo meio e bateu de primeira no travessão.

Sem ser pressionada, a França ainda teve mais uma boa chance antes do apito do árbitro. Payet aproveitou o rebote na entrada da área e mandou uma bomba. A bola saiu à direita. No último minuto, os suíços reclamaram de pênalti. Dzemaili invadiu a área e foi puxado por Sagna. O árbitro mandou o jogo seguir.

FICHA TÉCNICA

SUÍÇA 0 x 0 FRANÇA

SUÍÇA - Sommer; Lichtsteiner, Schär, Djourou e Ricardo Rodríguez; Behrami, Dzemaili e Xhaka; Shaqiri (Gelson Fernandes), Embolo (Seferovic) e Mehmedi (Lang). Técnico: Vladimir Petkovic.

FRANÇA - Lloris; Sagna, Rami, Koscielny e Evra; Cabaye, Pogba e Moussa Sissoko; Coman (Payet), Gignac e Griezmann (Matuidi). Técnico: Didier Deschamps.

CARTÕES AMARELOS - Rami e Koscielny (Suíça).

ÁRBITRO - Damir Skomina (Fifa/Eslovênia).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Pierre Mauroy, em Lille (França).