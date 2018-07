França enfrentará a Irlanda em amistoso antes da Copa do Mundo

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou nesta sexta-feira mais um adversário que a seleção nacional enfrentará em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do ano que vem. Trata-se da Irlanda, que os comandados de Didier Deschamps terão pela frente no dia 28 de maio, no Stade de France.

Vice-campeã da Eurocopa de 2016 e uma das favoritas ao título da Copa, a França, assim, deve encerrar seu ciclo de amistosos antes do Mundial. Afinal, a federação nacional já havia anunciado outros quatro confrontos preparatórios, contra Colômbia, Rússia, Itália e Estados Unidos.

No dia 23 de março, a seleção francesa vai pegar a Colômbia no Stade de France. Quatro dias depois, o duelo será diante dos russos, na casa dos adversários. No dia 28, acontecerá o amistoso com a Irlanda, seguido das partidas contra a Itália, dia 1º de junho, em Nice, e Estados Unidos, dia 9, em Lyon.

Cabeça de chave, a seleção francesa foi sorteada para o Grupo C da Copa do Mundo de 2018. A equipe terá pela frente a Austrália (16 de junho, em Kazan), o Peru (21 de junho, em Ecaterimburgo) e a Dinamarca (26 de junho, em Moscou) na primeira fase do torneio na Rússia.