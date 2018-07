França espera usar Donetsk como base na Eurocopa A seleção francesa espera usar a cidade de Donetsk como base durante a Eurocopa de 2012 e treinar no centro de treinamentos do Shakhtar. A França vai estrear no torneio contra a Inglaterra em 11 de junho de 2012, e permanecerá por lá para enfrentar a Ucrânia no dia 15. Na última rodada do Grupo D, a equipe duelará com a Suécia em Kiev.