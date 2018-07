França estraga a festa da Itália ao ganhar de virada, em Parma

Os italianos, com uma equipe recheada de jovens, até começaram melhor e ameaçaram o gol de Lloris duas vezes, com Balotelli. Num dos lances, o forte chute de fora da área explodiu no travessão.

Com os jovens Balotelli, El Shaarawy e Candreva na frente, a Azzurra mostrou um futebol ofensivo, de toques rápidos no início.

Tudo como o técnico Cesare Prandelli havia prometido na véspera. A equipe partiu para cima na tentativa de retribuir o carinho dos mais de 25 mil presentes com show de bola. O fez até abrir o placar, com El Shaarawy, após boa trama. Balotelli desviou o lançamento de primeira e encontrou Mantovani que serviu o jovem de 20 anos. Em seu terceiro jogo com a camias italiana, El Shaarawy já prova que a aposta nele não é em vão. Ele recebeu e chutou forte, rasteiro, vencendo Lloris, aos 35 minutos.

A festa, contudo, não durou nem dois minutos. Valbuena, aos 36, fez um golaço. Ele passou por dois marcadores e mandou no ângulo para calar o Ennio Tardini.

Com o gol de empate, os franceses se empolgaram e buscaram a virada ainda na primeira etapa. Não conseguiram.

Veio a fase final e a tentativa dos técnicos em chegar à vitória. Prandelli trocou quatro peças em cinco minutos, colocando mais experiência em campo. Ganhou toque de bola refinado, mas perdeu velocidade.

Do outro lado, Didier Deschamps mostrou mais estrela. Ele, de uma tacada só, mudou seu ataque. Dois minutos mais tarde, suas apostas definiram o clássico. Menez foi até a linha de fundo e cruzou para trás, Evra bateu cruzado e Gomis deu o carrinho para garantir o 2 a 1.

ITÁLIA 1 X 2 FRANÇA

Gols - El Shaarawy, aos 35, e Valbuena, aos 36 minutos do primeiro tempo; Gomis, aos 21 do segundo.

Itália - Sirigu; Maggio, Barzagli (Bonucci), Chiellini e Balzaretti; Montolivo (Florenzi), Verratti (Pirlo) e Marchisio (Giaccherini); Candreva (Giovinco), Balotelli e El Shaarawy (Diamanti). Técnico: Cesare Prandelli.

França - Lloris; Debuchy (Reveilerre), Sakho, Koscielny e Evra; Capoue, Matuidi e Sissoko (Tremoulinas); Valbuena (Gourcuff), Ribéry (Menez) e Giroud (Gomis). Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro - Alberto Undiano Mallenco (Espanha).

Cartão amarelo - Balotelli.

Local - Ennio Tardini, em Parma

LANCES DO JOGO