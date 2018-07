França, EUA e Inglaterra já sondaram CT de Cotia do São Paulo

SÃO PAULO - Algumas seleções de ponta que têm tudo para conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2014 já sondaram o São Paulo para ver a possibilidade de utilizar durante o torneio o Centro de Formação de Atletas (CFA) de Cotia. O próprio presidente Juvenal Juvêncio reconhece que o clube tem tudo para receber uma grande equipe. "Com certeza haverá uma disputa entre as seleções para ficar aqui, como os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que nos sondaram", explica o dirigente tricolor.

O São Paulo investiu alto no terreno de 10 alqueires, que possui 12 campos de futebol, um Reffis para tratamento dos jogadores de 500 metros quadrados com piscina e toda infraestrutura necessária para receber uma seleção em 2014. "O pessoal não quer ficar em resort, no meio dos torcedores. As equipes preferem um lugar onde tenham privacidade", argumenta.

Ao lado do hotel recém-construído, o clube do Morumbi tem uma chácara com piscina, churrasqueira e uma casa, que é onde os atletas estão tomando café da manhã. "Nesse local ficaria a comissão técnica das seleções, para deixar só os jogadores no hotel", afirma. O clube, aliás, vem comprando terrenos ao lado, para garantir uma reserva de mata e de distância dos curiosos.

No ano passado, o São Paulo pediu ao Comitê Paulista que retirasse o CFA de Cotia e o CT da Barra Funda da lista de opções para as delegações do Mundial. Além da irritação por ter tido o Morumbi excluído do Mundial, a diretoria não gostou de uma série de exigências que fizeram ao clube para os CTs.

"Isso não significa que não receberemos seleções. Cada equipe escolhe onde quer ficar e a lista do comitê serve de parâmetro, mas as delegações têm liberdade de escolha", comenta Juvenal, lembrando que não precisa fazer propaganda do CFA de Cotia. "Isso aqui não é um negócio, é para revelar jogadores."