França faz 7 e Itália marca 6; Portugal e Espanha empatam sem gols

Os gols continuam proliferando no futebol europeu. Nesta quarta-feira, em rodada de amistosos, a França massacrou a Ucrânia, por 7 a 1, enquanto a Itália passou por cima da Moldávia e fez 6 a 0. Outro placar recheado foi registrado no empate entre Alemanha e Turquia, no qual cada seleção comemorou três vezes.

Em Paris, a atual campeã mundial França não teve dó da Ucrânia, que antes do jogo perdeu três goleiros com covid-19, e marcou 7 a 1. É verdade que George Buschan, responsável por guardar a meta ucraniana, pouca culpa teve nos gols.

A sorte também esteve a favor dos comandados de Didier Deschamps. No primeiro gol, Eduardo Camavinga acertou uma puxeta improvável, enquanto Giroud, autor de dois gols, mandou a bola no ângulo superior esquerdo de fora da área em um deles. Vitalii Mykolenko ajudou a aumentar a goleada, ao fazer contra o quarto. Mbappé e Griezmann deixaram suas marcas, em dois belíssimos gols.

Em Florença, a Itália não poderia ter escolhido um adversário melhor como preparação. A Moldávia foi um sparring de luxo. Enquanto o técnico Roberto Mancini praticamente não descruzou os braços, Engin Firat parecia não acreditar quando o primeiro tempo terminou 5 a 0. E ainda teve mais um na etapa final. Cristante, Caputo, El Shaarawy (2), Posmac (contra) e Berardi marcaram.

Em Colônia, diante de 300 torcedores, Alemanha e Turquia proporcionaram um duelo equilibrado em que as equipes valorizaram a posse de bola, forte marcação e mostraram várias jogadas ensaiadas. O placar final de 3 a 3 acabou sendo justo.

Os alemães ficaram três vezes à frente, mas não conseguiram segurar a vantagem. Destaque para o segundo gol alemão marcado por Florian Neuhaus, aos 13 minutos do segundo tempo, após linda troca de passes de todo o setor ofensivo.

A sempre sólida defesa alemã desta vez cometeu alguns erros, que não foram desperdiçados pelos turcos. Aos 23 minutos da etapa final, Efecan Karaca aproveitou saída de bola errada do adversário e fez o segundo gol turco.

Quando parecia que a vitória da Alemanha estava garantida, por 3 a 2, Kenan Karaman completou bela jogada, aos 48 minutos.

A decepção ficou por conta do empate sem gols entre Portugal e Espanha, em Lisboa, visto por 2,5 mil torcedores e também pela atuação da Holanda, que perdeu para o México, por 1 a 0, gol de pênalti marcado por Raul Jimenez. Já a vice-campeã mundial Croácia venceu a Suíça, fora de casa, de virada, por 2 a 1.